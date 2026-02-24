Entrada do local às 13h30, quando o cartaz ainda estava exposto: empresa promove nova polêmica política (Fábio Lima / O Popular)\nO frigorífico que fez o cartaz com a mensagem “Petista aqui não é bem-vindo" foi condenado a pagar R$ 130 mil por publicidade abusiva e discriminatória. Segundo a Justiça, a Casa de Carnes Frigorífico Goiás Ltda, que fica no Setor Sul, em Goiânia, deverá realizar o pagamento de R$ 30 mil por dano moral coletivo e outros R$ 100 mil por descumprir decisões anteriores. A decisão, que cabe recurso, foi emitida nessa segunda-feira (23).\nEm nota enviada ao POPULAR, o advogado de defesa do frigorífico, Carlos Olivo, disse que vai solicitar ao Tribunal de Justiça de Goiás que reconheça o equívoco cometido e reforme a decisão (leia na íntegra ao final do texto).\nApós a primeira mensagem ser exibida, o Ministério Público de Goiás (MPGO) foi acionado e, inicialmente, pediu a retirada imediata do cartaz. O pedido foi aceito pela Justiça. Porém, o frigorífico colocou novos cartazes com dizeres como "Bandido aqui não é bem-vindo, e nem quem vota em bandido" e "Camarão GG: maior que cérebro de petista". O juiz entendeu que isso foi uma tentativa de burlar a decisão, mantendo a prática discriminatória.