Entre 2023 e setembro de 2025, o governo de Goiás arrecadou R$ 2,9 bilhões para o Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) e concluiu duas obras. Neste período, o estado criou estratégias de parcerias com o setor produtivo para acelerar o andamento das intervenções. O objetivo é fazer entregas dentro do último mandato do governador Ronaldo Caiado (UB), que deve renunciar ao cargo entre março e abril de 2026 para disputar a Presidência da República.\nNo entanto, as iniciativas do estado para garantir a execução célere de obras passam por percalços, com questionamentos no Supremo Tribunal Federal (STF) e na Justiça goiana, provocados pelo diretório nacional do PT e pelo Ministério Público estadual (MP-GO), respectivamente. Uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu, há uma semana, as duas principais leis, propostas pelo Executivo e aprovadas pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que ditam as regras de parcerias.