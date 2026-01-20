O governo de Goiás finalizou o ano de 2025 com arrecadação de R$ 894 milhões em contribuições pela taxa do agro para realizar obras e projetos bancados pelo Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). Desde o início da cobrança, em janeiro de 2023, o estado angariou R$ 2,769 bilhões diretamente com a cobrança sobre os setores do agronegócio e de mineração. O valor representa frustração de estimativa da Secretaria de Economia para os últimos três anos, com perspectiva de receber R$ 3,157 bilhões.\nO valor recebido sofreu redução gradativa, já que, depois de registrar o maior montante em 2023, com R$ 968 milhões, caiu para R$ 907 milhões em 2024. O presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, aponta que a queda na arrecadação em 2025 não causa prejuízos na realização das obras, já que o Tesouro Estadual já conta com participação no financiamento dos trabalhos e pode compensar eventual alteração do planejamento inicial.