Com a possibilidade de ter entre 10 e 25 funcionários nos gabinetes, os vereadores de Goiânia optam, em maior parte, por ter equipe ampla. Dados da folha de pagamento de maio mostram que 29 dos 37 vereadores têm 20 ou mais pessoas em seus gabinetes. A média é de 22.\nA maior parte dos funcionários diretos dos vereadores são comissionados, cargos de livre nomeação. Os valores dos salários variam de R$ 1,4 mil a 10,4 mil. O conjunto não pode ultrapassar o teto de R$ 108,2 mil da verba de gabinete.\nHá casos de efetivos que, a pedido de vereadores, passam a exercer suas funções nos gabinetes. Nestes casos, estes servidores recebem gratificação de 90% do valor do cargo comissionado para o qual foram nomeados.\nCâmara de Goiânia gastou R$ 2,2 milhões com demissões até maio\nComissionados mais que dobraram na última legislatura