O processo de reestruturação financeira da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) finalizou 2025 com redução de R$ 132,8 milhões em gastos com pessoal, em comparação com o total gasto com servidores no ano anterior. O resultado decorre de cortes no número de servidores em cargos de liderança e diretoria, desligamentos e aposentadorias, além da reavaliação dos critérios para o pagamento do quinquênio.\nDe acordo com dados da empresa pública, a folha mensal referente a dezembro de 2024 custou R$ 41,2 milhões e o valor sofreu redução de R$ 11 milhões já no mês seguinte, o primeiro do mandato do prefeito Sandro Mabel (UB). Com cortes efetivados ao longo do último ano, o gasto com pessoal em dezembro de 2025 chegou a R$ 27,2 milhões.\nA primeira medida tomada envolveu a revisão do estatuto da companhia em processo de “racionalização estratégica” e implementação do Regulamento de Cargos e Remuneração. Na prática, a reforma redefiniu o papel das lideranças táticas e operacionais, com extinção de cargos intermediários sem função gerencial efetiva. Além disso, houve reorganização da cadeia de comando, com substituição de estruturas fragmentadas, como superintendências, chefias de divisão e os antigos encarregados.