Dez por cento dos gastos registrados até esta sexta-feira (2) na campanha eleitoral em Goiás foram aplicados em anúncios em redes sociais, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As despesas com impulsionamento de conteúdo, permitido pela legislação eleitoral até a última quinta-feira (1º), somaram R$ 10,5 milhões, ocupando a terceira posição de gastos totais.\nO impulsionamento é utilizado em geral para atingir um público maior ou mais segmentado, e superar as limitações do alcance orgânico das plataformas.\nA maior despesa é do candidato ao governo estadual pelo PL, senador Wilder Morais, de R$ 1,09 milhão. Ele intensificou os anúncios desde o dia 7 de setembro, marcado pelos atos de bolsonaristas em todo o País, e mais ainda nesta última semana de campanha, com os registros da vinda do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) a Goiânia no domingo (27). Segundo a Biblioteca da Meta, foram 6,1 mil anúncios do senador no mês de setembro.