Os deputados federais e senadores eleitos por Goiás gastaram R$ 22,8 milhões em recursos bancados pelo Congresso Nacional por meio da cota parlamentar, ao longo da atual legislatura, desde 2023 até o fechamento de 2025. Os valores incluem verba para divulgação, além de aluguel de carros e imóveis para manutenção de escritórios políticos, combustível, entre outros. A maior despesa foi registrada em 2024, quando os parlamentares intensificaram ações por conta das eleições municipais.\nCada gabinete, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, tem valor mensal de até R$ 41,3 mil na cota para o exercício da atividade parlamentar, que custeia os gastos relacionados ao mandato, como passagens aéreas e conta de celular. Algumas são reembolsadas, como as com os Correios, e outras são pagas por débito automático, como a compra de passagens. A maior parte dos valores utilizados pela bancada goiana foi dedicada à divulgação das ações de deputados, com 47,4% do total (veja o quadro ao lado).