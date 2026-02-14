Ao longo de 2025, os 37 vereadores de Goiânia gastaram ao menos R$ 5,83 milhões da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), mostra levantamento do POPULAR feito com base em dados extraídos do Portal da Transparência da Câmara Municipal. Na categorização dos gastos, a divulgação das atividades do mandato representou a maior despesa (R$ 2,1 milhões) dos vereadores, seguida de consultoria jurídica (R$ 1,8 milhão) e manutenção de escritório (R$ 794,4 mil).\nTrata-se do primeiro ano de uso integral da verba, que foi instituída pela Casa em dezembro de 2024 para cobrir as despesas relacionadas ao trabalho parlamentar. Até outubro do ano passado, os vereadores podiam pedir o reembolso de R$ 15.527,11 por mês, mas após o novo reajuste da data-base dos servidores públicos municipais de 4,85%, em setembro, o teto permitido para o ressarcimento mensal passou a ser de R$ 16.277,11, segundo informou a assessoria da Câmara em nota.