Em ano eleitoral, os 37 vereadores de Goiânia gastaram ao menos R$ 3,02 milhões da Cota Para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) ao longo do primeiro semestre, mostra levantamento do POPULAR com base em dados extraídos até a última sexta-feira (24) do Portal da Transparência do Legislativo goianiense.\nO total representa um aumento de cerca de 10,15% em relação ao mesmo período (janeiro a junho) do ano passado, quando os parlamentares gastaram R$ 2,74 milhões. A ampliação ocorre em contexto no qual mais da metade dos vereadores deve disputar as eleições para cargos de deputado estadual, deputado federal ou senador.\nNo detalhamento, mais da metade do valor gasto pelos vereadores está concentrada em duas categorias: a divulgação de atividade parlamentar - que inclui, entre outros itens, a produção de conteúdo e ações de publicidade do mandato - foi a principal despesa no período, somando R$ 1,06 milhão, ou 35,3% de tudo o que foi pago.