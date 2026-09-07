Os candidatos de Goiás nas eleições deste ano já aplicaram R$ 1 milhão em impulsionamento de conteúdo. Os dados são de despesas contratadas e foram extraídos do portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na sexta-feira (4). Os números ainda podem ser atualizados até a prestação de contas final, que ocorre após a campanha.\nO gasto com redes sociais é, até agora, o terceiro tipo de despesa com maior valor aplicado pelas campanhas de deputado estadual, deputado federal, senador e ao governo de Goiás, atrás da publicidade por materiais impressos (R$ 1,9 milhão) e por adesivos (R$ 1,02 milhão). A despesa declarada total chegou a R$ 7,7 milhões.\nO candidato ao governo de Goiás Marconi Perillo (PSDB) tem a maior despesa desta natureza, com R$ 200 mil. A Biblioteca de Anúncios da Meta mostra que os últimos impulsionamentos realizados pelo tucano são, em geral, de vídeos de participações em entrevistas. O tucano direcionou publicações patrocinadas a moradores de cidades específicas, que falam sobre ações realizadas por suas gestões naquela região.