A despesa do estado de Goiás cresceu mais que a receita entre 2019 e 2025, período que compreende os sete anos de gestão do governador Ronaldo Caiado (PSD). A comparação dos números do primeiro ano de mandato com 2025 mostra que houve crescimento de 34% nos gastos e de 19% nas receitas.\nCaiado deve se desincompatibilizar do cargo de governador entre o final de março e início de abril para disputar a eleição de 4 de outubro, entregando o posto para o seu vice, Daniel Vilela (MDB). O objetivo do gestor é ser candidato a presidente da República. O ano de 2025 foi, portanto, o último exercício financeiro completo sob o comando de Caiado.\nEm 2019, a receita realizada pelo estado foi de R$ 41,7 bilhões. Houve queda para 39,2 bilhões em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19. O pico no período dos dois mandatos foi registrado em 2022, quando o estado teve receita de R$ 49,7 bilhões. Nos anos seguintes, houve queda, mas a administração se recuperou em 2025, com a receita de R$ 49,6 bilhões.