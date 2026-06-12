Após ser submetido, na manhã desta quinta-feira (11), a cirurgia para tratamento de obstrução intestinal, o deputado federal Gustavo Gayer (PL) apresentava condição estável, seguia consciente e acordado, segundo boletim divulgado por sua assessoria. “O parlamentar permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde deverá seguir em observação até esta sexta-feira (12), conforme protocolo médico”, informa ainda o boletim.\nSegundo as informações divulgadas, durante o procedimento, a equipe médica identificou um quadro mais complexo do que o inicialmente previsto, com aderências em diversas alças intestinais. “Apesar disso, a cirurgia foi concluída com sucesso.”\nMédicos reavaliam cirurgia em Gustavo Gayer\nNovos desgastes impactam candidaturas do PL em Goiás\nGayer define apoio a projeto de Wilder ao governo: 'tá fechado'