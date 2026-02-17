O deputado federal Gustavo Gayer baixou o tom dos ataques ao senador Wilder Morais (ambos do PL) nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (16), em reposicionamento atribuído a desgastes com bolsonaristas, que rejeitam apoio ao vice-governador Daniel Vilela (MDB) na disputa em Goiás por considerá-lo próximo à esquerda. Em vídeo, Gayer afirma que vinha seguindo o comando do ex-presidente Jair Bolsonaro - ao defender aliança com o grupo do governador Ronaldo Caiado (PSD) - e que aguarda a confirmação sobre o resultado da visita de Wilder à Papudinha, no último sábado (14).\nGayer afirmou que “não acusa Wilder de nada” e que o nome de Daniel Vilela nunca entrou nas conversas com Bolsonaro, que, segundo ele, eram focadas apenas na estratégia de eleger o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, e de fazer maioria no Senado. O deputado afirma que o propósito da aliança com Caiado seria evitar atritos com presidenciáveis da direita para facilitar apoio a Flávio em um possível segundo turno.