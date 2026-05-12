O deputado federal Gustavo Gayer (PL) apresentou publicamente a confirmação de apoio à pré-candidatura do senador e presidente estadual de seu partido, Wilder Morais, ao governo estadual. A declaração ocorreu durante um dos diversos momentos em que usou a palavra em reunião com apoiadoras, realizada na sede da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás (Assego), em Goiânia.\n“Tá fechado. Wilder é o próximo governador de Goiás, Gustavo Gayer é o próximo senador de Goiás, Fred Rodrigues é o próximo deputado federal de Goiás e nós vamos fazer uma história em Goiás, vai virar o farol de esperança para o Brasil”, discursou o parlamentar durante o encontro com cerca de 200 mulheres, na véspera do Dia das Mães.\nA rápida declaração marca a primeira oportunidade em que o deputado anuncia diretamente apoio ao projeto da legenda ao Palácio das Esmeraldas desde o lançamento da pré-candidatura, ocorrido em 20 de fevereiro. Até antes da confirmação, Wilder e Gayer travaram intenso debate interno na sigla, em que o senador buscava a chapa própria e Gustavo Gayer defendia a composição com a base do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e do governador e pré-candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB).