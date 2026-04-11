O deputado federal Gustavo Gayer (PL) realizou, neste sábado (11), evento para fortalecimento de sua pré-candidatura ao Senado, no Tatersal da Pecuária, em Goiânia. O encontro contou com a presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), mas também foi marcado pela ausência do senador e pré-candidato ao governo de Goiás do PL, Wilder Morais.\nEm seu discurso, ao mencionar a eleição de 2026, Nikolas destacou a necessidade de os apoiadores se empenharam para tentar convencer eleitores que apoiam outros grupos políticos a votarem na direita. Nikolas disse que seu foco é alcançar “pessoas enganadas” e citou a força eleitoral do PT no Nordeste do País.\nNikolas relembrou ainda a caminhada que fez em janeiro entre Paracatu, em Minas Gerais, a Brasília, no Distrito Federal, em um movimento de crítica a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo fortalecimento da direita no País.