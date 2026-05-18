A maioria da população é contra a redução de penas dos envolvidos no 8 de janeiro, inclusive a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado, mostra pesquisa Genial/Quaest.\nResponderam desta forma 52% dos entrevistados, ante 39% que se dizem a favor e 9% que não souberam ou não responderam.\nTrata-se de cenário bem diferente daquele mensurado em dezembro, quando a pesquisa indicava empate entre os que se diziam contra e a favor —46% a 46%. De acordo com a pesquisa, a esquerda não lulista é a que mais rejeita a medida (77%), seguida pela esquerda lulista (72%). Os bolsonaristas são os que mais apoiam a redução (73%), seguidos pelos entrevistados identificados com a direita não bolsonarista (67%).\nSTF deve seguir tendência de redução de penas mesmo após Moraes suspender lei em casos do 8/1