A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (30), mostra o governador e pré-candidato a reeleição Daniel Vilela (MDB) à frente na disputa pelo Palácio das Esmeraldas em cenários de segundo turno contra o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) ou de disputa direta com o senador Wilder Morais (PL).\nSegundo o levantamento, no primeiro cenário, Daniel tem 46% contra 27% de Marconi. Aqueles que afirmam que votariam em branco, nulo ou não votariam são 15% e indecisos são 12%.\nNo outro cenário, Daniel tem 51% contra 21% de Wilder. Neste caso, 16% disseram que votariam branco, nulo ou não votariam e 12%.\nMetodologia\nA Genial/Quaest fez 1.104 entrevistas com eleitores de Goiás entre os dias 24 e 28 de abril. A coleta de dados foi domiciliar, presencial, com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.