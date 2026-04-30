A pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quinta-feira (30) mostra o governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), com 33% das intenções de voto em cenário estimulado de 1º turno na disputa pelo Palácio das Esmeraldas. O emedebista é seguido do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 21%.\nNo levantamento, a deputada federal Adriana Accorsi (PT) aparece com 10%, e o senador Wilder Morais (PL), com 9%. Indecisos são 15% e outros 12% disseram que votariam branco, nulo ou não votariam. A Genial/Quaest divulgou ainda outros dois cenários de primeiro turno, com outros nomes da esquerda que podem disputar o governo de Goiás.\nNo segundo cenário, Daniel tem 33% das intenções de voto, contra 21% de Marconi. Wilder tem 11% e o vereador de Goiânia Edward Madureira (PT), 5%. As categorias de indecisos e aqueles que escolheram a opção branco/nulo/não votariam têm 15%, cada.