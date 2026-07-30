A ex-primeira-dama de Goiás Gracinha Caiado (UB) aparece à frente na disputa para o Senado com 20% das intenções de voto, segundo a nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (30). Na eleição deste ano, os eleitores irão escolher dois senadores para seus estados.\nDe acordo com o levantamento, o senador e pré-candidato à reeleição Vanderlan Cardoso (PSD) tem 10% das intenções de voto. Aparecem em seguida os deputados federais Dr. Zacharias Calil (MDB) e Gustavo Gayer (PL), com 9%, cada. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD) tem 6%.\nO ex-deputado federal Aldo Arantes (PCdoB), o professor Humberto Chaves (PSOL) e o professor Marcelo Moreira (PSOL) têm 1%, cada. Os advogados Carlos Mundim (PDT), Iure Castro (Cidadania) e Ricardo Dias (PV) não pontuaram. Os indecisos são 31%. Outros 12% disseram que pretendem votar branco, nulo ou não votar.