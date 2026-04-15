A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest sobre a disputa para presidente da República, divulgada nesta quarta-feira (15), mostra que, em eventual cenário de segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o petista tem 43% das intenções de voto contra 35% do goiano.\nA diferença entre Lula e Caiado é de 8 pontos porcentuais e caiu em relação à rodada anterior, de março, quando era de 12 pontos (Lula tinha 44% e Caiado, 32%).\nDe acordo com o levantamento, 18% dos entrevistados disseram que votariam branco, nulo ou não votariam. Outros 4% estão indecisos. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais.\nO PSD tornou a pré-candidatura de Caiado a presidente oficial em 30 de março. Antes, o favorito do partido era o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que desistiu da disputa. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também era visto como possível nome do partido.