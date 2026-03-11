A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quarta-feira (11), mostra que, em um cenário de disputa de segundo turno entre o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), o petista tem 44% das intenções de voto contra 32% do goiano.\nEm fevereiro, a diferença era de 10 pontos porcentuais e, agora, é de 12. Caiado manteve o mesmo índice da última rodada, mas Lula ampliou dois pontos. Na pesquisa, 21% disseram que votariam banco, nulo ou não votariam e 3% estão indecisos. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais.\nCaiado ainda está filiado ao União Brasil, mas já anunciou a mudança para o PSD. O partido tem outros dois pré-candidatos a presidente da República, os governadores do Paraná, Ratinho Júnior, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A definição sobre qual deles será o candidato da sigla deve ser tomada neste mês. Atualmente, Ratinho é visto como o favorito.