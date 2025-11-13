Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (13) mostra que o governador de Goiás e pré-candidato a presidente da República, Ronaldo Caiado (UB), é desconhecido por 51%. O levantamento mostra que 15% conhecem Caiado e votariam nele. Outros 34% sabem quem o goiano é, mas não votariam nele.\nEnfrentar o desconhecimento diante da população brasileira é um dos principais desafios do governador em seu projeto nacional. Em maio, 62% afirmaram que não conheciam Caiado. O porcentual caiu para 54% e se repetiu em agosto, setembro e outubro.\nNo levantamento de outubro, 14% disseram que conhecem Caiado e votariam nele e 32% afirmaram que sabem quem ele é, mas não votariam no goiano.\nNa rodada divulgada nesta quinta, Caiado teve o segundo maior índice de desconhecimento, ficando atrás numericamente apenas de Renan Santos (Missão), que foi incluído na pesquisa pela primeira vez - 74% disseram que não conhecem o novo pré-candidato.