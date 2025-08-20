A pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quarta-feira (20), mostra que para 31% da população o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), está agindo mal diante do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil. O levantamento também mostra que, para 16%, as ações de Caiado estão certas.\nDiante do nome do goiano, 53% não souberam ou não responderam (é o maior número entre as autoridades citadas no levantamento).\nEm seus discursos, Caiado tem responsabilizado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pela crise política e econômica com os EUA. Trump determinou tarifa de 50% a parte dos produtos brasileiros.\n"O Lula o provocou durante mais de dez vezes, com piadinhas, com agressões espontâneas. Querer desdolarizar, criar uma nova moeda, romper acordos com os Estados Unidos e críticas de que ele é um imperador", afirmou Caiado no dia 11 de agosto.