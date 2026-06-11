A quatro meses da eleição, a nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quarta-feira (10), mostra que, em um cenário de disputa de segundo turno pela Presidência da República entre o pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o petista tem 45% das intenções de voto contra 35% do goiano. Neste caso, outros 16% disseram que registrariam voto branco, nulo ou não votariam e 4% estão indecisos.\nNa rodada anterior, realizada em maio, Lula tinha 44% (houve variação dentro da margem de erro de 2 pontos porcentuais). Caiado mantém o mesmo índice desde abril.\nA pesquisa mostra outros cenários de segundo turno, com as possíveis disputas de Lula contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e contra o empresário Renan Santos (Missão). O levantamento aponta para a vitória do petista no segundo turno em todos os casos.