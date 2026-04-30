A rodada da pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quinta-feira (30) mostra os índices de conhecimento, potencial de voto e rejeição dos pré-candidatos ao governo de Goiás na eleição deste ano.\nDe acordo com o levantamento, 44% afirmam que conhecem e votariam no governador de Goiás e pré-candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB). Outros 37% disseram que não sabem quem é o emedebista e 19% conhecem Daniel, mas não votariam nele.\nQuanto ao ex-governador Marconi Perillo (PSDB), 32% disseram que conhecem o tucano e votariam nele e 18% afirmaram que não sabem quem ele é. Já 50% apontaram que conhecem Marconi, mas não votariam nele.\nO senador Wilder Morais (PL) é conhecido por 20%, que afirmam que votariam nele. O parlamentar é desconhecido por 62%. Segundo levantamento, 18% afirmaram que conhecem o senador, mas não votariam nele.