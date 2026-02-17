O governo de Goiás registrou crescimento de comissionados ao longo dos sete anos de gestão de Ronaldo Caiado (UB), entre 2019 e 2025. O menor número foi de fevereiro de 2019, quando o estado tinha 3.799 funcionários com este tipo de vínculo. Já o maior foi registrado em dezembro de 2025, de 6.706.\nDados do Portal da Transparência do estado mostram que, em janeiro de 2019, o estado tinha 6.170 comissionados. O número caiu para 3.799 em fevereiro e subiu gradativamente nos meses seguintes, chegando a 5.202 em dezembro.\nA quantidade de ocupantes de cargos em comissão se manteve na casa de 5 mil nos anos seguintes, mas com trajetória de aumento. O estado voltou a registrar mais de 6 mil comissionados em março de 2023 e, desde então, se manteve neste patamar, com crescimento progressivo. Em 2024, o pico foi de 6.697 em julho. No ano passado, o maior número foi o de dezembro, com 6.706.