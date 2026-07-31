O governo de Daniel Vilela (MDB) tem aprovação de 64%. É o que mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (30). O levantamento aponta que 12% desaprovam a gestão e 24% não souberam ou não responderam. Esta é a primeira vez em que a avaliação sobre a administração de Daniel foi feita pelo instituto.\nDe acordo com a pesquisa, 53% afirmam que o governo do emedebista é positivo. Para outros 28%, é regular. Além disso, 4% classificaram a gestão como negativa. Neste caso, aqueles que não souberam ou não responderam são 15%.\nDaniel tomou posse como governador de Goiás no dia 31 de março, após Ronaldo Caiado (PSD) renunciar ao cargo para disputar a eleição para presidente da República. O levantamento mostra que a aprovação do governo de Caiado é de 87%.\nGoverno de Daniel Vilela é aprovado por 64%, aponta Genial/Quaest