O Ministério da Saúde nega critérios políticos na transferência de recursos para os Estados e não sinaliza aumento de repasses depois da escalada no tom do governo de Goiás ao anunciar que irá à Justiça para cobrar mais verba diante da expansão do atendimento na área. A gestão estadual aponta demanda acumulada de cerca de R$ 1,4 bilhão, enquanto a União nega atrasos ou retenção de recursos.\nO Giro mostrou na quarta-feira (3) que o governador Ronaldo Caiado (UB) reforçou à sua equipe a ordem para estudos sobre a judicialização do caso. Ele já havia anunciado em julho que pretendia recorrer à Justiça, acusando retaliação política do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diante de seu projeto de disputar a Presidência da República em 2026.\nAs queixas de Caiado começaram ainda em 2023, depois que solicitou recursos para o Complexo Oncológico de Referência do Estado (Cora), ao pedir inclusão da unidade entre os três projetos prioritários do Estado de Goiás no novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), formatado pelo governo Lula naquele ano.