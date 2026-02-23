A Prefeitura de Goiânia estuda a possibilidade de incluir o uso de termo de fomento no escopo do programa Obras Cidadãs, lançado nesta segunda-feira (23), pelo prefeito Sandro Mabel (UB), em solenidade no Paço. A intenção é viabilizar o atendimento a outros tipos de intervenções nos bairros, a pedido dos vereadores, que não se limitem a reformas.\nSegundo informações da gestão, a adoção do termo de fomento ainda não está formatada e segue em análise jurídica, sendo tratada, por ora, como uma possibilidade para ampliar o alcance do programa sem descaracterizar o foco nas obras que serão tocadas nos bairros. Além disso, não há prazo para incluir essa modalidade.\nO instrumento jurídico, previsto no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, permite a transferência de recursos públicos a entidades sem fins lucrativos para a execução de projetos sem caráter de contratação. A alternativa é avaliada para permitir, por exemplo, a construção de estruturas do zero em espaços já administrados por associações ou entidades comunitárias, como vestiários em quadras esportivas.