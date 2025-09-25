O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou na terça-feira (23) pela anulação do inquérito da Operação Cegueira Deliberada, deflagrada em 2019 pela Polícia Civil de Goiás (PC-GO) para investigar contrato de inspeção e vistoria veicular do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) de 2015. O voto atende a pedido do ex-presidente do órgão João Furtado de Mendonça Neto, alvo de bloqueio de bens e mandado de busca e apreensão na época.\nA operação foi a primeira realizada pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Geccor), criado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) no início de sua gestão e que mais tarde tornou-se Delegacia Especial de Combate à Corrupção (Deccor). O grupo começou os trabalhos com foco em contratos da gestão do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), adversário político de Caiado. A Cegueira Deliberada foi deflagrada no mesmo dia da inauguração da sede do Geccor, com presença do governador.