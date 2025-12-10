-POP_DEPUTADO (1.3347951)\nO deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) foi retirado à força da cadeira do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ele ocupou o local nesta terça (9) em protesto contra a decisão de pautar o processo que pede a cassação de seu mandato por chutar um militante de direita que o perseguia na Câmara.\nA votação ocorrerá paralelamente à votação para decidir sobre a perda do mandato dos deputados Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), que foram condenados pela Justiça e estão foragidos.\nCâmara aprova projeto de redução de penas que beneficia Bolsonaro com aval do PL e protesto do governo\n"Ditadura partidária" do centrão caiu, diz Caiado\nGoiano sabe que Iris abominava práticas de Marconi, diz Daniel\n"Há uma ofensiva em que o único mandato de fato atingido é o mandato que me foi conferido pelo povo do Rio de Janeiro", afirmou Braga, enquanto presidia a sessão. Ramagem e Zambelli não estão participando das sessões por estarem fora do país –ela, presa na Itália, e ele, morando nos Estados Unidos.