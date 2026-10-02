A Globo cancelou o debate entre candidatos à Presidência da República que estava previsto para a noite desta quinta-feira (1º). Segundo a emissora, a decisão foi tomada após o recebimento de duas notificações judiciais que interferiam nas regras previamente estabelecidas para o encontro. As informações são do g1 e da TV Globo.\nDe acordo com a emissora, uma das decisões foi da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em resposta a um pedido da coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A determinação tornou inválida a regra que previa a manutenção, no cenário, do púlpito destinado a candidato ausente e a possibilidade de os participantes formularem perguntas a quem não comparecesse.\nPelas regras acordadas anteriormente entre a emissora e os partidos, o púlpito do candidato ausente permaneceria vazio e identificado. Em uma das rodadas de tema livre, os candidatos presentes também poderiam dizer, em 30 segundos, o que perguntariam ao ausente.