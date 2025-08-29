A Polícia Federal prendeu a goiana Rosana Maciel Gomes, de 52 anos, uma das condenadas pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Rosana estava foragida nos Estados Unidos e foi presa após desembarcar no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Ela estava em voo fretado pelo governo norte-americano para trazer pessoas deportadas por tentarem entrar ilegalmente no país.\nO POPULAR tentou contato com a defesa de Rosana Maciel na manhã desta sexta-feira (29), mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.\nNo processo, a defesa de Rosana afirmou que não há provas de que ela tenha participado de atos de vandalismo. Em documento, o advogado Hélio Ortiz Júnior alegou que, ao entrar no Palácio do Planalto, sua cliente teria se deparado com os danos já causados e ficado em choque com a situação. "Ela não danificou qualquer bem, diz um trecho do documento.