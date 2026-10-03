Os candidatos ao governo de Goiás concentraram o penúltimo dia de campanha, nesta sexta-feira (2), em ações na Região Metropolitana de Goiânia e também em municípios da Região Central, com caminhadas e carretas, em estratégia que se repetiu nesta reta final. As localidades abrigam os maiores colégios eleitorais do Estado.\nO governador Daniel Vilela (MDB), o ex-deputado Luis Cesar Bueno (PT), e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) realizaram atos em Goiânia. Na capital, Daniel tomou café da manhã no Centro de Goiânia e depois seguiu para caminhada na Região da 44, um dos principais polos da moda local. Luis Cesar fez carreata que começou no Setor Balneário Meia Ponte e encerrou no Setor Universitário. Já Marconi promoveu caminhada ao longo da Avenida 24 de Outubro, em Campinas.\nMaiores colégios eleitorais de Goiás oscilam entre diferentes perfis