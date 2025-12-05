O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GoiâniaPrev) está entre os fundos de pensão de funcionários públicos que saíram prejudicados após investimentos feitos na Foco DTVM, administradora ligada ao Banco Master. A Prefeitura de Goiânia informou que a aplicação de R$ 23,5 milhões foi realizada entre 2011 e 2013, mas o instituto não obteve de volta o valor investido e não recebeu rendimentos no período.\nDe acordo com o Paço Municipal, o GoiâniaPrev não possui atualmente qualquer relação com a Foco DTVM. “A empresa foi administradora de três fundos nos quais o instituto possui recursos aplicados (os R$ 23,5 milhões). Entretanto, desde janeiro de 2020, a Foco DTVM deixou de administrar esses fundos, que passaram a ser geridos por outras instituições financeiras”, afirmou, em nota.