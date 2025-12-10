O vice-governador Daniel Vilela (MDB), pré-candidato ao governo nas eleições de 2026, criticou nesta terça-feira (9) a estratégia do ex-governador e também pré-candidato Marconi Perillo (PSB) de buscar apoio de emedebistas e defender o legado de Iris Rezende (MDB) nesta pré-campanha. “O povo goiano sabe o quanto Iris abominava as práticas do Marconi. Sabe o quanto ele perseguiu de forma agressiva o Iris e os familiares dele. Sabe o quanto Iris combateu as práticas de Marconi e não deixou que o MDB se aproximasse dos governos dele”, afirmou Daniel em entrevista no Palácio das Esmeraldas.O ex-governador participou de dois eventos com emedebistas, sendo o último na segunda-feira (8), quando recebeu de seis suplentes de vereador do MDB de Goiânia um documento que pede que se filie ao partido. O ex-governador anunciou que levaria a lista com assinaturas ao presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), e ao ex-presidente da República Michel Temer.Daniel ironizou a iniciativa: “Já pensou o quanto Marconi está desprestigiado? Já foi governador tantas vezes e vai se prestar ao papel de levar uma lista ao presidente nacional do partido de suplentes de vereador. Esse é o Marconi de hoje”.O tucano também tem feito discursos e postagens nas redes sociais em que elogia Iris, contra quem disputou três eleições (1998, 2010 e 2014), e relembra obras e programas de seus governos. A estratégia busca expor distanciamento de Daniel com Iris e familiares na história do partido. Marconi também se aproveita de queixas recentes de Ana Paula Rezende, filha de Iris, de falta de apoio do MDB à estruturação do Memorial dedicado ao pai.O vice-governador disse que o ex-governador “fugiu de Goiás, ficou muito tempo em São Paulo e desatualizou da política goiana”. “Voltou agora à cena do crime, tentando uma aproximação com o MDB, mas o povo goiano, diferentemente dele, é inteligente, sábio. Todo mundo sabe o que o Iris pensava dele como político e como pessoa. Então, é algo dissimulado, falso”, afirmou.“Depois de afundar o PSDB e afundar a carreira dele, está tentando escorar em uma história de verdade da vida pública do Estado que é do Iris e se aproximar do MDB, sem nenhum tipo de respaldo das verdadeiras lideranças de prestígio do MDB”, acrescentou Daniel.Sobre o fato de correligionários declararem apoio a Marconi, o vice-governador, que preside o diretório estadual, afirmou que não há queixas de mandatários. “Não tenho visto reclamações de parlamentares e de prefeitos. Agora é natural que, no maior partido do Estado em número de filiados, haja alguns que se sentem desprestigiados, que queriam estar ocupando espaços, mas por razões outras não ocupam, e se sentem insatisfeitos. Mas quem tem prestígio político dentro do MDB se sente realizado e faz parte do projeto do nosso partido”, afirmou.