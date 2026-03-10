O consumidor goiano ficou em média 12,66 horas sem energia elétrica no ano passado. A frequência das interrupções do serviço foi de 5,87 vezes. Os números são os melhores da série histórica da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), iniciada em 2001. No entanto, a média de duração das quedas ficou um pouco acima do limite determinado pela reguladora, que era de 11,24 horas. Já a frequência de quedas ficou abaixo do teto, que era de 7,39.\nOs indicadores são referentes ao serviço de distribuição prestado pela Equatorial Goiás, que atende 7,4 milhões de habitantes do estado em 237 dos 246 municípios. A empresa chegou a Goiás no final de 2022 e começou a operar oficialmente no estado ainda em 29 de dezembro daquele ano.\nA Equatorial substituiu a italiana Enel na concessão estadual. Quando assumiu o governo em 2019, Ronaldo Caiado (UB) iniciou uma série de críticas e cobranças pela melhoria do serviço. Embora não tenha participado das negociações diretamente, por ser uma tratativa entre entes privados, a transferência da antiga Celg-D da Enel para a Equatorial foi acompanhada de perto por representantes do governo.