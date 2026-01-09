O governo de Goiás ampliou o nível de execução dos recursos enviados pelo governo federal para a área de segurança pública e finalizou o ano de 2025 com índice de 60,8% da verba utilizada. O número mostra evolução nos últimos dois anos, já que, até o início de 2024, a gestão de Ronaldo Caiado (UB) havia gastado metade dos recursos destinados ao estado e mantinha R$ 133 milhões em caixa, apesar da constante cobrança do governador por maior participação da União no financiamento do setor.\nDesde então, do recurso enviado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a verba efetivamente executada saiu de R$ 134,9 milhões para R$ 172 milhões e o acumulado caiu para R$ 110,6 milhões. Os valores são referentes ao Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e ao Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), que encaminharam a Goiás R$ 258 milhões e R$ 24,6 milhões, respectivamente, desde 2019 (veja detalhes no quadro ao lado).