Goiás tem 89 municípios com mais eleitores do que habitantes, o que representa 36% das 246 cidades do estado. Todas são pequenas, com menos de 10 mil moradores, distribuídas por diferentes regiões do estado. Especialistas apontam a migração e vínculo de pertencimento como fatores que levam ao resultado, que pode contribuir com a abstenção na eleição de 2026.\nA maior diferença proporcional foi verificada em Davinópolis, onde a quantidade de eleitores é mais de duas vezes o número de habitantes (4.156 pessoas aptas a votar e 1.877 moradores). Davinópolis fica no Sul do estado, a cerca de 300 quilômetros de Goiânia.\nO eleitorado do município representa 221,4% da população total. Em 2022, ano da última eleição geral, Davinópolis já figurava entre os principais resultados do estado na comparação entre eleitores e população, com 3.593 pessoas aptas a votar e 2.094 habitantes. Na ocasião, Goiás tinha 62 municípios com mais eleitores do que moradores.