Goiás manteve a mesma posição (8º lugar) do ano passado no Ranking de Competitividade do Estados de 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), com registro de melhora nas colocações nas áreas de segurança e solidez fiscal e piora em potencial de mercado, sustentabilidade ambiental e educação.\nO ranking avalia dez indicadores em raio-x da gestão pública. A melhor posição de Goiás é no item eficiência da máquina, em que fica em 4º lugar no País. A pior é em inovação, em que aparece na 24ª colocação, entre os quatro piores do Brasil.\nEm nota, o governo estadual afirmou que há “outros indicadores mais efetivos e relevantes” que apontam “resultados expressivos” da gestão. Na sexta-feira (29), o governo havia divulgado release comemorando o item de solidez fiscal do ranking do CLP.\nA pontuação geral de Goiás é 58,9. São Paulo, primeira colocada no ranking, tem 81 pontos, seguida por Santa Catarina, com 79,6. Na Região Centro-Oeste, Goiás está atrás apenas do Distrito Federal, que é 4º colocado. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso ocupam, respectivamente, 9º e 10º lugares no ranking geral.