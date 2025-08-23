A alta popularidade do governador Ronaldo Caiado em Goiás (88% dos goianos aprovam seu governo), a satisfação com os serviços públicos do Estado, em especial segurança pública (74% de aprovação), educação (71%) e mobilidade e infraestrutura (54%) garantem ao governador prestígio político para eleger seu sucessor, afirma o cientista político e diretor do instituto Quaest, Felipe Nunes, nesta entrevista ao POPULAR e à rádio CBN Goiânia.\nA pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (22), revelou a avaliação dos governos de oito estados (Goiás, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul), de suas políticas públicas, e apurou o cenário eleitoral para a disputa aos governos em 2026. O empate técnico na margem de erro entre Daniel Vilela (MDB), com 26% das intenções de voto, e Marconi Perillo (PSDB), com 22%, pode ser a disputa entre nome bem conhecido (Marconi) com um menos conhecido (Daniel), diz Felipe Nunes.