O governo de Goiás lidera o ranking de avaliação positiva entre todos os estados brasileiros, segundo mostra pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira (17). O levantamento dividiu as administrações estaduais em 15 categorias e a atual gestão alcançou o primeiro lugar em 9 delas, com aprovação média de 59% dos eleitores que caracterizam o trabalho como ótimo ou bom. O desempenho é regular para outros 33% dos entrevistados e 8% definem como ruim ou péssimo.\nO melhor resultado do governo de Ronaldo Caiado (UB) foi registrado na área de agricultura, em que recebeu 72% de indicações positivas e definiu a mais alta avaliação entre todos os estados e segmentos considerados. Goiás também lidera na qualificação dos eleitores sobre educação (68%); ambiente de negócios (67%); segurança pública (62%); responsabilidade fiscal (62%); moradia, urbanização e saneamento (61%); transparência e combate à corrupção (60%); meio ambiente (58%) e transporte público (54%).