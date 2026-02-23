Ao longo da última década, Goiás recebeu R$ 10 bilhões da União em emendas parlamentares. Em 2016, os pagamentos foram de R$ 202 milhões, mas em 2025, o montante alcançou a soma de R$ 1,9 bilhão, o maior da série histórica.\nO levantamento foi feito pelo POPULAR, com base nos dados do portal Siga Brasil, e considera recursos que tiveram Goiás como destino final, chegando às contas do estado, das prefeituras, de organizações sociais e empresas públicas e privadas (para pagar por obra ou prestação de serviço), entre outros.\nA emenda parlamentar é uma fatia do Orçamento da União que os deputados federais e senadores podem indicar para benefícios em suas bases eleitorais. Os recursos são divididos nas seguintes modalidades: individual (cada parlamentar define o destino de sua parcela), bancada (indicação é feita pelo conjunto de deputados e senadores de uma unidade da federação) e comissão (decisão de colegiados técnicos da Câmara dos Deputados e Senado). As emendas individuais e de bancada são impositivas, ou seja, têm a execução obrigatória.