Foi sancionado nesta segunda-feira (8) o projeto de lei que cria a Goiás Tecnologia (GOtech), empresa que atua com serviços por WhatsApp e inteligência artificial (IA) contra o crime. A instituição foi criada para integrar dados, informações e infraestrutura, com o objetivo de fornecer soluções tecnológicas para o estado por meio de inovação e tecnologia de ponta, com foco na digitalização de serviços ao cidadão, segundo o presidente da companhia, João Batista Grego.\nA Goiás Tecnologia não é uma nova estatal, mas o resultado da incorporação da Goiás Telecom pela Planalto Solar Park, derivada da CelgPar. “Nossa missão é fornecer soluções tecnológicas para o estado através de inovação, tecnologia de ponta, processos claros, eficientes, transparência e ética”, afirmou o presidente, em entrevista coletiva.