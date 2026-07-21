Goiás tem 11 cidades entre os 100 municípios brasileiros que receberam os maiores valores per capita de emendas pix em 2025. No estado, a campeã é Avelinópolis, que registrou empenho de R$ 1,4 mil para cada um dos seus 2,8 mil habitantes. A cidade ficou em 10º lugar no ranking nacional. Houve empenho de R$ 4 milhões para Avelinópolis no ano passado.\nA segunda cidade goiana no ranking é Estrela do Norte, localizada na região do Norte goiano, com emenda pix per capita de R$ 1,2 mil, resultado do empenho de R$ 4,1 milhões e 3,2 mil habitantes. O município figura em 16º lugar no Brasil. Os dados são do portal Central das Emendas e consideram a população do censo de 2022.\nAs transferências especiais foram criadas em 2019, em uma modalidade dentro das emendas individuais dos deputados federais e senadores. O repasse recebeu o apelido de “pix” porque, inicialmente, a indicação poderia ocorrer sem a necessidade de convênios ou de apresentação prévia de como o recurso seria usado.