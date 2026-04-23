O governo de Goiás obteve autorizações para contratar R$ 1,27 bilhão em empréstimos com garantia da União e planeja captar pelo menos um terço do valor ainda este ano. Caso haja avanços, será o primeiro financiamento firmado pelo grupo da atual gestão.\nOs recursos são reservados para modernização da área fiscal e para desenvolvimento de projetos de inovação e de infraestrutura, por meio de financiamentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).\nDurante os últimos quatro anos, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) tentou viabilizar operações de crédito, mas os processos não foram concluídos. Os principais entraves foram as limitações impostas pelo Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e a burocracia envolvida na liberação dos recursos.\nUnião desautoriza pedidos de empréstimos de US$ 260 milhões para Goiás