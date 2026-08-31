Os candidatos que disputam as eleições gerais em Goiás estão cada vez mais velhos. Em 1994, a média de idade era de 43,5 anos. O número aumentou gradualmente ao longo do tempo e chegou a 49,1 em 2026. O levantamento foi feito com base nos dados publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).\nO partido com a menor média de idade em Goiás é o Missão, com 30,8 anos. A legenda é de direita, ligada ao Movimento Brasil Livre (MBL) e teve o registro aprovado pelo TSE no final de 2025. A segunda mais jovem é a Unidade Popular (UP), com candidatos de 36,6 anos. O partido é de esquerda, foi fundado por movimentos sociais e teve a criação confirmada no final de 2019.\nNa outra ponta, o partido com a maior média de idade é o PCO, com 56 anos. A legenda lançou apenas candidatura ao governo. O líder da chapa tem 43 anos e a vice, 69. Em seguida estão o PV (média de 53,9 anos), o MDB (53,5) e o PSDB (53,4).