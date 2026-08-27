O governo de Goiás fechou o primeiro semestre de 2026 com registro de déficit primário de R$ 750 milhões, de acordo com dados apresentados pela Secretaria Estadual da Economia, durante prestação de contas realizada nesta quarta-feira (26) na Assembleia Legislativa (Alego). Os números apontam cenário de avanço do resultado negativo, por conta dos investimentos bancados com a poupança acumulada desde 2019, em direção ao fechamento do ano com déficit de R$ 2,53 bilhões, previsto pela Lei Orçamentária Anual em vigência neste ano.\nApesar da formalização do déficit, a secretária estadual da Economia, Renata Noleto, rejeitou a possibilidade de cenário com “deterioração” das contas e apontou a manutenção de “responsabilidade e sustentabilidade fiscal” no governo. Em entrevista ao POPULAR, a auxiliar minimizou a metodologia utilizada para apurar o resultado primário negativo, que soma gastos realizados no ano sem considerar a existência de saldos anteriores. A secretária valorizou o superávit orçamentário de R$ 420 milhões, em que a poupança entra no cálculo.