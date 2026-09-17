A nota da Capacidade de Pagamento (Capag) de Goiás em 2026 (relativa ao exercício fiscal de 2025) foi B+, segundo nota técnica da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) encaminhada à Secretaria de Economia em 11 de agosto. Divulgada anualmente, sempre com base no exercício anterior, a nota Capg visa mapear a saúde fiscal dos entes federativos (estados, municípios e o DF) e analisar quais estão aptos a captar novos empréstimos com garantia da União.\nO Estado recebeu nota B+ pelo segundo ano consecutivo, e é a melhor obtida pelo Estado desde 2018, quando o Tesouro começou a ranquear os indicadores sobre as finanças públicas de estados e municípios. De 2018 a 2021 Goiás recebeu Capag C. Em 2022 subiu para B. Em 2023, o estado aderiu ao regime de recuperação fiscal (RRF) e a STN excluiu Goiás do ranking Capag, alegando que estados sob as regras do RRF possuíam uma fragilidade estrutural tamanha que inviabilizaria a concessão de notas regulares da Capag.