Na primeira entrevista coletiva como novo governador de Goiás, nesta terça-feira (31), Daniel Vilela (MDB) anunciou que o estado vai aderir à medida provisória do governo federal que prevê subsídio extra de R$ 1,20 no preço do diesel importado. A medida da gestão do presidente Lula (PT) busca atenuar a alta das últimas semanas no preço do combustível por causa da escalada da guerra no Irã.\nO governador havia condicionado o aceite, em entrevista na última sexta-feira (27), se houvesse compensação financeira por meio do abatimento da dívida do Estado com a União. Ele afirmou que o governo federal se beneficiaria com a ação e os estados não teriam “ganhos equivalentes”.\nDaniel disse que ainda não houve definição sobre o abatimento financeiro de Goiás, mas que, em conversa na segunda-feira (30) com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o secretário-executivo da pasta, Rogério Ceron, teria reforçado o pedido e insistido no argumento de perda de benefícios aos estados. Ao detalhar a compensação, Daniel disse que o abatimento poderia impactar em R$ 43 milhões por mês ao Estado.